Hukuk Devleti Adalet ile Buluşacak

Hukuk Devleti Adalet ile Buluşacak Yargı Bağımsız ve Tarafsız Olacak

Haber Alma ve Verme Hakkı Korunacak

Medya Özgürleşecek Haber Alma ve Verme Hakkı Korunacak

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