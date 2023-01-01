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Ekonomiye Liyakat, Vergiye Adalet, Piyasaya Güven Gelecek
HAYAT PAHALILIĞI SON BULACAK
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Hukuk Devleti Adalet ile Buluşacak
Yargı Bağımsız ve Tarafsız Olacak
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Millet Birleşecek Kuvvetler Ayrılacak
Millet Kazanacak, Tek Adamlar Kaybedecek
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Hudut Tekrar Namus Olacak
Sığınmacılar Güvenle Evlerine Dönecek
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İstanbul Sözleşmesi Mutlaka İmzalanacak
Kadınlar Adaletle Özgürleşecek
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Medya Özgürleşecek
Haber Alma ve Verme Hakkı Korunacak
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İYİ Yaşam Gelir Modeli ile
Tüm Gençlere ve
Ayda 1700 TL
İhtiyaç Sahibi Kadınlara
Temel Gelir Desteği Sağlanacak
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Mülakat Olmayacak
Kayırmacılık Son Bulacak
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Hiçbir Genç Devletine Borçlu Olmayacak
Gençler
KYK Borçlarını
Sosyal Sorumluluk Projelerinde Çalışarak Ödeyebilecek
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ÇOCUKLARIMIZIN HAKLARI
Devlet Güvencesi Altında Olacak
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Esnaf ve Sanatkarlar için Yaşam Desteği ile
Devlet Esnafın Derdine Ortak Olacak
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Çiftçimize
Mazotta %30
Gübrede %25
Tohumda %20
3 yıl boyunca girdi desteği sağlanacak
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AOÇ Tarım Bilimleri Akademisi ile
Çiftçilik En Kazançlı ve Yeni Nesil Meslek Olacak
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EYT Çözüm Planı ile
EYT Sorunu Ortadan Kaldırılacak
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Okulda Yemek Projesi İle
Çocuklarımızın Sabah Kahvaltılarını ve Öğle Yemeklerini
Devlet Karşılayacak
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Okul Öncesi Eğitim Programı ile
3,1 Milyon Çocuğumuz Eğitim Alacak
181,000 kişiye yeni iş imkanı sağlanacak
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BEREKETLİ HASATLAR
Tohum tarlaya düşmeden, ürünün maliyet+kar fiyatı ilan edilecek.
Çiftçimiz Kazancını Önceden Bilecek
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Çiftçimizin
Banka haciz ve icra takipleri derhal durdurulacak
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Ulusal Ebeveynlik Programı ile
Mutlu Aile Güçlü Türkiye